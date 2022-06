Découverte de la pointe de la Garde Guérin Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: 35800

Balade nature , patrimoine sur le GR34 et découverte de l'espace naturel protégé de La Garde Guérin. Apportez votre gourde. Tarif adulte : 6€, enfant : 3€, gratuit pour les -6 ans. Réservation obligatoire par téléphone. Mercredi 24 août 2022 – De 10h à 12h – Plage de Port Hue +33 2 99 88 92 66 http://www.cn-lancieux.org/

