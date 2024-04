Découverte de la Pointe de Bihit Rue de Trozoul Trébeurden, jeudi 8 août 2024.

Découverte de la Pointe de Bihit Rue de Trozoul Trébeurden Côtes-d’Armor

Parcours depuis Tresmeur avec ses hôtels et ses villas, ses mosaïques Odorico, son ancienne sardinerie, son corps de garde et sa batterie et enfin les vestiges du Mur de l’Atlantique.

Prévoir des chaussures de marche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 09:00:00

fin : 2024-08-08 12:00:00

Rue de Trozoul Parking du port

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

