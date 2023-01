DÉCOUVERTE DE LA PLUS GRANDE HÉRONNIÈRE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE Frossay Frossay Catégories d’Évènement: Frossay

DÉCOUVERTE DE LA PLUS GRANDE HÉRONNIÈRE DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE
Les Champs Neufs Réserve du Massereau Frossay Loire-Atlantique
2023-02-25 09:00:00

Loire-Atlantique Le Département vous invite à découvrir la plus grande héronnière de l’estuaire de la Loire.

Les hérons cendrés, aigrettes garzettes, hérons gardes-bœufs et autres grands cormorans se laisseront observer sur leur nid. À distance, vous les observerez à l’aide d’une longue-vue. Nombre de participants limité (15 personnes).

Inscription obligatoire par téléphone au 06 37 08 93 74 ou par email : guillaume.cochard@loire-atlantique.fr. guillaume.cochard@loire-atlantique.fr +33 6 37 08 93 74 Réserve du Massereau Les Champs Neufs Frossay

