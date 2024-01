DÉCOUVERTE DE LA PLUS GRANDE HÉRONNIÈRE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE Réserve du Massereau Frossay, samedi 2 mars 2024.

DÉCOUVERTE DE LA PLUS GRANDE HÉRONNIÈRE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE Réserve du Massereau Frossay Loire-Atlantique

Le Département vous invite à découvrir la plus grande héronnière de l’estuaire de la Loire.

Les hérons cendrés, aigrettes garzettes, hérons garde-bœufs et autres grands cormorans se laisseront observer sur leur nid.

À distance, vous pourrez les observer à l’aide d’une longue-vue.

Vous découvrirez le paysage estuarien, ains que la faune et la flore de la Réserve du Massereau.

À partir de 08 ans, places limitées à 15 personnes.

Lieu de RDV précisé lors de l’inscription.

Inscription obligatoire par téléphone au 06 37 08 93 74 ou par email : guillaume.cochard@loire-atlantique.fr. .

Réserve du Massereau Les Champs Neufs

Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire guillaume.cochard@loire-atlantique.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 09:00:00

fin : 2024-03-02



