Découverte de la plage et de la dune de Trescadec Audierne Audierne Catégories d’évènement: 29770

Audierne

Découverte de la plage et de la dune de Trescadec Audierne, 15 juillet 2022, Audierne. Découverte de la plage et de la dune de Trescadec Rdv près de l’hôtel du Roi Gradlon, 3 Avenue Manu Brusq Audierne

2022-07-15 11:00:00 – 2022-07-15 11:00:00 Rdv près de l’hôtel du Roi Gradlon, 3 Avenue Manu Brusq

Audierne 29770 Audierne Une heure à la découverte de la plage et de la dune de Trescadec, avec Céline Perherin et Colette Cloarec : leur végétation, leur intérêt écologique, leur protection.

Réservation conseillée. Ouvert à tous. cocloarec@hotmail.fr +33 6 14 02 04 80 Une heure à la découverte de la plage et de la dune de Trescadec, avec Céline Perherin et Colette Cloarec : leur végétation, leur intérêt écologique, leur protection.

Réservation conseillée. Ouvert à tous. Rdv près de l’hôtel du Roi Gradlon, 3 Avenue Manu Brusq Audierne

dernière mise à jour : 2022-05-23 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

Détails Catégories d’évènement: 29770, Audierne Autres Lieu Audierne Adresse Rdv près de l'hôtel du Roi Gradlon, 3 Avenue Manu Brusq Ville Audierne lieuville Rdv près de l'hôtel du Roi Gradlon, 3 Avenue Manu Brusq Audierne Departement 29770

Audierne Audierne 29770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audierne/

Découverte de la plage et de la dune de Trescadec Audierne 2022-07-15 was last modified: by Découverte de la plage et de la dune de Trescadec Audierne Audierne 15 juillet 2022 29770 Audierne

Audierne 29770