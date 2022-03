DÉCOUVERTE DE LA PHOTOGRAPHIE NATURE Lachaussée Lachaussée Catégories d’évènement: Lachaussée

Meuse

Lachaussée Meuse Lachaussée Venez découvrir la photo nature accompagné d’un guide nature professionnel. Sur place vous disposerez d’un appareil photo et d’un cadre exceptionnel.

Le samedis de 14h30 à 16h30.

Tarif unique 40 €.

Sur réservation au 06 28 60 50 86 ou 09 88 04 42 68. fabrice.andre.57@gmail.com +33 6 28 60 50 86 fabrice andré

