Découverte de la Petite Section à l’école Le Vizac Saint-Renan, 19 mai 2022, Saint-Renan.

Découverte de la Petite Section à l’école Le Vizac Ecole Le Vizac 13 rue Corvette Primauguet Saint-Renan

2022-05-19 09:00:00 – 2022-05-19 11:00:00 Ecole Le Vizac 13 rue Corvette Primauguet

Saint-Renan Finistère

Les enfants nés en 2019 et en 2020 et leurs parents pourront visiter l’école maternelle , tester les parcours de motricité et prendre contact avec la maîtresse et la classe. Le directeur de l’école primaire Le Vizac, M. Le Mentec, sera à la disposition des familles ce même jour pour l’inscription des nouveaux élèves.

Le certificat d’inscription délivré par la mairie, le livret de famille et le carnet de santé sont nécessaires pour finaliser cette inscription.

+33 2 98 32 60 33

Les enfants nés en 2019 et en 2020 et leurs parents pourront visiter l’école maternelle , tester les parcours de motricité et prendre contact avec la maîtresse et la classe. Le directeur de l’école primaire Le Vizac, M. Le Mentec, sera à la disposition des familles ce même jour pour l’inscription des nouveaux élèves.

Le certificat d’inscription délivré par la mairie, le livret de famille et le carnet de santé sont nécessaires pour finaliser cette inscription.

Ecole Le Vizac 13 rue Corvette Primauguet Saint-Renan

dernière mise à jour : 2022-04-21 par