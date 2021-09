Mérignac Chartreuse de Lussy et Gare de Caudéran Gironde, Mérignac Découverte de la permaculture Chartreuse de Lussy et Gare de Caudéran Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Découverte de la permaculture Chartreuse de Lussy et Gare de Caudéran, 15 septembre 2021, Mérignac. Découverte de la permaculture

du mercredi 15 septembre au mercredi 29 juin 2022 à Chartreuse de Lussy et Gare de Caudéran

L’association l’orée a pour intention de contribuer au développement de la résilience de Bordeaux dans le respect de l’accord de Paris, COP21. Elle propose des **ateliers pour découvrir la permaculture** en partenariat avec la maison de quartier Caudéran – l’AGJA. Découvrir la permaculture ————————- Elle s’appuie sur l’éthique et les **principes de la permaculture** dans son ensemble. La permaculture est un modèle qui offre des solutions pratiques de conception d’écosystèmes vivants soutenables et harmonieux afin de **s’adapter aux changements environnementaux et sociaux**. Les intervenant.e.s du collectif, spécialisé.e.s dans les solutions durables (soin des sols, habitat, gestion de l’énergie, bien-être, gouvernance …) vous proposent, en partenariat avec la maison de quartier de Caudéran – l’AGJA, de découvrir la permaculture à travers des **ateliers sur l’année 2021-2022**. Horaire – lieu – tarif annuel —————————– Les **mercredis de 18h30 à 20h** (en période scolaire) à la Chartreuse de Lussy et à la Gare de Caudéran à Bordeaux. Sauf les semaines 11 et 21 où ce seront des samedis 19/03/22 et 28/05/22 ou dimanches 20/03 et 29/05 de 10h à 11h30 au parc Bourran (avec préférence pour le dimanche). Prix annuel pour 34 ateliers : **260€/ personne** (inclus 4 sorties au Parc de Bourran). Inscription et informations complémentaires ——————————————- Audren de Kerhor et Magali Bonniau [contact@loree-perma.com](mailto:contact@loree-perma.com) permaculture@agja.org **Clôture des inscriptions le jeudi 10 septembre 2021**

Sur inscription

Découvrez la permaculture avec l’orée, qui propose des ateliers tous les mercredis, en partenariat avec la maison de quartier de Caudéran. Chartreuse de Lussy et Gare de Caudéran Gare de Caudéran Mérignac Bourran Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T18:30:00 2021-09-15T20:00:00;2021-09-22T18:30:00 2021-09-22T20:00:00;2021-09-29T18:30:00 2021-09-29T20:00:00;2021-10-06T18:30:00 2021-10-06T20:00:00;2021-10-13T18:30:00 2021-10-13T20:00:00;2021-10-20T18:30:00 2021-10-20T20:00:00;2021-10-27T18:30:00 2021-10-27T20:00:00;2021-11-03T18:30:00 2021-11-03T20:00:00;2021-11-10T18:30:00 2021-11-10T20:00:00;2021-11-17T18:30:00 2021-11-17T20:00:00;2021-11-24T18:30:00 2021-11-24T20:00:00;2021-12-01T18:30:00 2021-12-01T20:00:00;2021-12-08T18:30:00 2021-12-08T20:00:00;2021-12-15T18:30:00 2021-12-15T20:00:00;2021-12-22T18:30:00 2021-12-22T20:00:00;2021-12-29T18:30:00 2021-12-29T20:00:00;2022-01-05T18:30:00 2022-01-05T20:00:00;2022-01-12T18:30:00 2022-01-12T20:00:00;2022-01-19T18:30:00 2022-01-19T20:00:00;2022-01-26T18:30:00 2022-01-26T20:00:00;2022-02-02T18:30:00 2022-02-02T20:00:00;2022-02-09T18:30:00 2022-02-09T20:00:00;2022-02-16T18:30:00 2022-02-16T20:00:00;2022-02-23T18:30:00 2022-02-23T20:00:00;2022-03-02T18:30:00 2022-03-02T20:00:00;2022-03-09T18:30:00 2022-03-09T20:00:00;2022-03-16T18:30:00 2022-03-16T20:00:00;2022-03-23T18:30:00 2022-03-23T20:00:00;2022-03-30T18:30:00 2022-03-30T20:00:00;2022-04-06T18:30:00 2022-04-06T20:00:00;2022-04-13T18:30:00 2022-04-13T20:00:00;2022-04-20T18:30:00 2022-04-20T20:00:00;2022-04-27T18:30:00 2022-04-27T20:00:00;2022-05-04T18:30:00 2022-05-04T20:00:00;2022-05-11T18:30:00 2022-05-11T20:00:00;2022-05-18T18:30:00 2022-05-18T20:00:00;2022-05-25T18:30:00 2022-05-25T20:00:00;2022-06-01T18:30:00 2022-06-01T20:00:00;2022-06-08T18:30:00 2022-06-08T20:00:00;2022-06-15T18:30:00 2022-06-15T20:00:00;2022-06-22T18:30:00 2022-06-22T20:00:00;2022-06-29T18:30:00 2022-06-29T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Chartreuse de Lussy et Gare de Caudéran Adresse Gare de Caudéran Ville Mérignac lieuville Chartreuse de Lussy et Gare de Caudéran Mérignac