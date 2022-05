Découverte de la PEPINIERE DE NEREE Pépinière de Nérée Les Abymes Catégories d’évènement: Guadeloupe

Les Abymes

Découverte de la PEPINIERE DE NEREE Pépinière de Nérée, 3 juin 2022, Les Abymes. Découverte de la PEPINIERE DE NEREE

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Pépinière de Nérée

**Pépinière de Nérée** **Route de Bazin** **Contact : 0590.48.03.23** **Viste libre** Productrice de Plantes Ornementales, Médicinales, Florales, d’Arbres Fruitiers, et de Grands Arbres. Cette pépinière de 1800 m2 forme actuellement des stagiaires et accueille des classes et des personnes atteintes de handicaps, pour les initier à l’horticulture, le rôle des plantes dépolluantes et de médicinales. **Vendredi : Scolaire-9h00 à 13h00** **Samedi : tout public-9h00 à 13h00** La Pépinière de Nérée est productrice de plantes ornementales, médicinales,florales, d’arbres fruitiers et de grands arbres. Pépinière de Nérée abymes Les Abymes Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T13:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guadeloupe, Les Abymes Autres Lieu Pépinière de Nérée Adresse abymes Ville Les Abymes lieuville Pépinière de Nérée Les Abymes Departement Guadeloupe

Pépinière de Nérée Les Abymes Guadeloupe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-abymes/

Découverte de la PEPINIERE DE NEREE Pépinière de Nérée 2022-06-03 was last modified: by Découverte de la PEPINIERE DE NEREE Pépinière de Nérée Pépinière de Nérée 3 juin 2022 Les Abymes Pépinière de Nérée Les Abymes

Les Abymes Guadeloupe