Circourt-sur-Mouzon 88300 Circourt-sur-Mouzon Suivez le guide et partez explorer cette pelouse calcaire, nichée dans un des méandres du Mouzon et à l’histoire géologique de 170 millions d’années. Pour agrémenter cette dernière, ne manquez pas les falaises calcaires de Circourt-sur-Mouzon et le point de vue sur le village. Places limitées : de 2 à 10 personnes

RDV sur le parking du cimetière de Circourt-sur-Mouzon

Conditions d'accueil : prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo, eau et collation Réservations obligatoires auprès de l'Office de Tourisme de l'Ouest des Vosges

