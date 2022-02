Découverte de la peinture – Stage de Masha Schmidt (Académie d’art de Meudon) Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**Découvrir et expérimenter la peinture sur 5 séances de 2h30 le lundi soir de 19h à 21h30** **Par Masha Schmidt** Travailler la composition picturale, les contrastes, l’ombre et la lumière, les rythmes. Expérimenter les techniques liquides et couvrantes, étudier les couleurs.

155€ les 5 séances de 2h30 (fournitures incluses). Offre tarifaire spécifique pour les jeunes de 15 à 20 ans : 90€ ce stage de 5 séances (fournitures incluses). Adhésion 30€

2022-03-07T19:00:00 2022-03-07T21:30:00;2022-03-14T19:00:00 2022-03-14T21:30:00;2022-03-21T19:00:00 2022-03-21T21:30:00;2022-03-28T19:00:00 2022-03-28T21:30:00;2022-04-04T19:00:00 2022-04-04T21:30:00

