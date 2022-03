Découverte de la pêche Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 10 10 « Je découvre la pêche », c’est l’animation phare du programme.

Elle a été spécialement conçue pour la famille et notamment les enfants à partir de trois ans dont l’objectif est de tenter d’attraper son premier poisson en s’amusant. Au bord de l’eau, l’animateur amène les participants à découvrir le monde caché des poissons et la manière de les attraper.

Connaître le matériel, enfiler son appât, détecter une touche et attraper un poisson, voilà, entre autres, ce qu’ils pourront mettre en pratique pendant l’animation. Et pour clôturer ce bon moment, quoi de mieux que de se retrouver autour des poissons capturés pour mieux les connaître. Chacun pourra ensuite retourner au bord de l’eau en autonomie grâce à tout ce qu’il aura appris pendant l’animation.

La pêche, un bon moyen se (re)connecter à la nature ! Inscription obligatoire contact@peche65.fr +33 5 62 34 00 36

