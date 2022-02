Découverte de la pêche des poissons carnassiers Etang du Plessis Bergeret La Ferrière Catégories d’évènement: LA FERRIERE

Etang du Plessis Bergeret, le mercredi 4 mai

Encadré par un moniteur guide de pêche, vous partirez à la découverte de la pêche des poissons carnassiers aux leurres sur le site départemental de l’étang du Plessis Bergeret (85). Venez découvrir l’espace naturel départemental du Plessis Begeret lors d’un stage de pêche aux leurres, réservé aux enfants de 10 à 12 ans. Vous serez encadrés par un moniteur guide de pêche diplômé qui vous prodiguera ses conseils et vous accompagnera dans vos débuts à la pêche. Découverte des poissons carnassiers et des techniques de pêche associées. Prévoir son pique-nique. Matériel fourni / Droit de pêche à prévoir par le participant.

Sur inscription, 20€

2022-05-04T09:30:00 2022-05-04T16:00:00

