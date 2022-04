Découverte de la pêche de la truite aux leurres Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 15 15 La truite fario est indéniablement le poisson emblématique de notre département. Les techniques pour la capturer sont nombreuses et nous vous proposons de découvrir et de vous initier à la pêche aux leurres. En vogue auprès des jeunes, elle a également séduit les adultes par sa simplicité et sa dynamique : une canne, un moulinet, une boîte avec quelques leurres et c’est parti.

C’est pourquoi cette animation vient agrémenter notre offre. De manière ludique et dans la détente, l’animateur sera attaché à vous apporter un contenu technique simple et adapté à vos besoins, les bases de la pêche aux leurres, la connaissance du milieu et de la truite fario pour vous amener vers l’autonomie.

Inscription obligatoire

