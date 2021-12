Découverte de la pêche avec l’Amicale Union Gaule et Gardon Caennais Louvigny, 21 mai 2022, Louvigny.

Découverte de la pêche avec l’Amicale Union Gaule et Gardon Caennais Parking de la salle des fêtes Grande Rue Louvigny

2022-05-21 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-21 16:00:00 16:00:00 Parking de la salle des fêtes Grande Rue

Louvigny Calvados Louvigny

L’Amicale Union Gaule et Gardon Caennais vous donne rendez-vous à Louvigny pour une découverte du monde la pêche.

L’occasion d’aborder les différents types de rivière les activités de la fédération de pêche du calvados, le rôle d’une Association Agréée Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Les poissons présents dans nos rivières : cyprinidés, carnassiers, silures, anguilles, et migrateurs. En conclusion de ce rendez-vous, vous profiterez d’une initiation à la pêche au coup.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite accessible sur présentation du pass sanitaire et port du masque selon législation en vigueur.

