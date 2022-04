DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE AU COUP “MON PREMIER POISSON” La Marne La Marne Catégories d’évènement: La Marne

La Marne Loire-Atlantique La Marne EUR Une pêche simple et ludique. L’idéal pour celles et ceux qui désirent se mettre à la pêche.

Prêt du matériel inclus.

Durée 2 h

