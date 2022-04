Découverte de la pêche à pied Grandcamp-Maisy Grandcamp-Maisy Catégories d’évènement: Calvados

Grandcamp-Maisy

Découverte de la pêche à pied Office de Tourisme 26 Quai Crampon Grandcamp-Maisy

2022-08-10 19:00:00 – 2022-08-10 21:30:00

Grandcamp-Maisy Calvados Venez découvrir en famille les joies de la pêche à pied, sur l’estran Grandcopais, qui abrite une multitude d’espèces. Nous découvrirons ensemble le fonctionnement des marées, les différents étages du littoral et les règles de sécurité et la réglementation à respecter. Nous partirons ensuite à la découverte de l’estran, après distribution du matériel par groupe. Je guiderais chacun d’entre vous pour une utilisation appropriée des différents outils de la pêche à pieds, pour les bonnes pratiques dans le but de respecter aux mieux l’environnement et nos compagnons de jeux. Ensuite de retour avec le contenu de la pêche, nous déterminerons ensemble les différentes familles et noms des espèces capturées. Prévoir: casquette ou chapeau, crême solaire, vêtement coupe vent, paires de bottes.

Réservation obligatoire, places limitées.

A partir de 6 ans (accompagné minimum d’un parent). Office de Tourisme 26 Quai Crampon Grandcamp-Maisy

