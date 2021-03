Poitiers De chez vous ! Poitiers, Vienne Découverte de la nouvelle version de Blender De chez vous ! Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Découverte de la nouvelle version de Blender De chez vous !, 27 avril 2021-27 avril 2021, Poitiers. Découverte de la nouvelle version de Blender

De chez vous !, le mardi 27 avril à 14:00

Chaque mois, l’Espace Mendès France de Poitiers propose un atelier sur un logiciel libre (Scribus, Blender, Inkscape…). Ces ateliers créatifs vous permettront d’acquérir un large panel de compétences numériques, allant d’une simple création de logo, à de la modélisation et création 3D par exemple. En tant que tiers-lieu numérique, Cobalt souhaite mettre en avant la techno-diversité. C’est pourquoi nous vous proposons des événements dédiés aux différentes solutions technologiques ! Découvrez la nouvelle interface du logiciel phare de la création d’objets et d’univers 3D, Blender ! Formateur : Stéphane Gamet de l’Espace Mendès France

Tous publics, à partir de 14 ans.

Plein Tarif : 28 € / Tarif adhérent EMF : 16 €.

✍️ Sur réservation auprès de l’Espace Mendès France au : 05 49 50 33 08 ou sur [[https://emf.fr/billetterie/](https://emf.fr/billetterie/)](https://emf.fr/billetterie/)

➡️ Organisé par Cobalt & l’Espace Mendès France

Événement en ligne. Le cours se déroulera en visio avec le logiciel Jisti (pas besoin d’installation), un lien vous sera envoyé sur votre adresse mail, permettant ainsi de rejoindre l’atelier (10 min avant que ne débute celui-ci). Veuillez installer le logiciel Blender avant le début du cours.

Ouvert à tous, sur inscription

Découvrez la nouvelle interface du logiciel phare de la création d’objets et d’univers 3D, Blender ! De chez vous ! Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-27T14:00:00 2021-04-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu De chez vous ! Adresse Poitiers Ville Poitiers