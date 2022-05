Découverte de la nouvelle roseraie de Mamer 1,Place de l’Indépendanc L- 8252 Mamer Mamer Catégories d’évènement: Canton Capellen

1, Place de l’Indépendanc L- 8252 Mamer, le vendredi 3 juin à 17:00

Visite guidée de la nouvelle roseraie de Mamer et lectures d’extraits du niveau livre de Dr Claudine Als « Résilience, potion magique. Faire du rêve européen une réalité en grande région ” Le parc « Brill », inauguré en 2016 est à la fois un endroit de détente et de loisirs. Il se trouve derrière l’administration communale. La roseraie de Mamer vient d’être agrandie de sept nouveaux parterres de roses. L’ASBL ‘Patrimoine Roses pour le Luxembourg’ y présentera les différentes essences de rosiers et rappelle l’histoire rosière du Luxembourg. Le parc Brill comprend par ailleurs les installations suivantes : diverses aires de jeux pour enfants un mini-stade un terrain de basketball deux tables de ping pong un skate parc un pavillon servant de débit de boissons et de petite restauration aux visiteurs du parc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T17:00:00 2022-06-03T19:00:00

