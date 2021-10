Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Découverte de la nouvelle collection « Québec » numérisée Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Découverte de la nouvelle collection « Québec » numérisée Maison Folie Moulins, 27 novembre 2021, Lille. Découverte de la nouvelle collection « Québec » numérisée

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à Maison Folie Moulins

Suite à la signature d’une convention entre le Musée de la civilisation du Québec et le réseau des Micro-folies du Parc de la Villette, il est aujourd’hui possible d’accéder à cette nouvelle collection d’art et de traditions depuis la maison Folie Moulins en toute autonomie. _Visite libre samedi 27 et dimanche 28 novembre, de 14h à 19h_

Gratuit

Le Musée numérique s’enrichit d’une nouvelle collection, à découvrir en visite libre ce week-end ! Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras, Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Moulins Lille