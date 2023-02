Découverte de la naturopathie Laroque Laroque Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Laroque Laurence Henck, naturopathe et auteure de l’agenda Astro-Naturo 2023 vous propose un atelier découvrir la naturopathie de manière ludique.

Elle vous proposera atelier sous forme de jeu découverte de la saison et ses défis avec comme support l’agenda astro-Naturo 2023.

L’atelier vous permettra également d’apprivoiser l’agenda.

Laurence sera là pour répondre à toutes vos questions en toute bienveillance.

Votre adhésion à l’association BioEnsemble est nécessaire pour pouvoir participer à cet atelier. +33 4 99 53 11 02 Laroque

