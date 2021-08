Reims Médiathèque Croix-Rouge Marne, Reims Découverte de la mythologie grecque Médiathèque Croix-Rouge Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Découverte de la mythologie grecque Médiathèque Croix-Rouge, 18 septembre 2021, Reims. Découverte de la mythologie grecque

Médiathèque Croix-Rouge, le samedi 18 septembre à 15:00

### Profitez d’une visite guidée de l’exposition “Mythologie” à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’exposition « Mythologie » (du 7 au 30 septembre) propose une approche grand public, pédagogique et ludique de la mythologie grecque à travers une série de panneaux en regard d’illustrations et de livres anciens issus de la bibliothèque Carnegie.

Gratuit. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Médiathèque Croix-Rouge Adresse 19 rue Jean-Louis Debar, 51100 Reims Ville Reims lieuville Médiathèque Croix-Rouge Reims