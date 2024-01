Découverte de la musique et danse du Brézil La Celle-Dunoise, samedi 27 janvier 2024.

Découverte de la musique et danse du Brézil La Celle-Dunoise Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:30:00

fin : 2024-04-27 19:30:00

Sam de 15h -16h30 avec Emilia Chamone: Atelier polyrythmique: PERCUSSIONS CRÉATIVES – tout public

Chant et rythmique corporelle

coutons notre propre pulsation, écoutons celle de l’autre. Partons ensuite vers l’exploration de différentes phrases musicales. Elles se superposent, dialoguent, se confrontent et enfin, s’accordent.

Dans ce riche paysage rythmique, l’objectif est de construire un espace sonore partagé, capable d’accueillir, collectivement, la musicalité propre à chaque participant.

Le stage « Percussions créatives » développe la créativité, la curiosité et la sensibilité rythmique. L’approche corporelle de la musique, la pratique musicale collective, l’improvisation et les percussions corporelles sont ses points forts.

Sam de 17h – 18h30 avec Karine Huet

Conférence illustrée en musique : découverte de l’incroyable métissage musical brésilien à travers le choro et le forro

Sam de 15h -16h30 avec Emilia Chamone: Atelier polyrythmique: PERCUSSIONS CRÉATIVES – tout public

Chant et rythmique corporelle

coutons notre propre pulsation, écoutons celle de l’autre. Partons ensuite vers l’exploration de différentes phrases musicales. Elles se superposent, dialoguent, se confrontent et enfin, s’accordent.

Dans ce riche paysage rythmique, l’objectif est de construire un espace sonore partagé, capable d’accueillir, collectivement, la musicalité propre à chaque participant.

Le stage « Percussions créatives » développe la créativité, la curiosité et la sensibilité rythmique. L’approche corporelle de la musique, la pratique musicale collective, l’improvisation et les percussions corporelles sont ses points forts.

Sam de 17h – 18h30 avec Karine Huet

Conférence illustrée en musique : découverte de l’incroyable métissage musical brésilien à travers le choro et le forro

.

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Pays Dunois