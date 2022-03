Découverte de la mosaïque Maraye-en-Othe, 26 mars 2022, Maraye-en-Othe.

Découverte de la mosaïque Maraye-en-Othe

2022-03-26 09:00:00 – 2022-03-26 12:00:00

Maraye-en-Othe Aube Maraye-en-Othe

Samedi 26 mars : MARAYE EN OTHE – Découverte de l’up-recycling mosaïque, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Animé par Aude, artisan mosaïste. Venez apprendre à manier la marteline et son tranchet (outil traditionnel) et découvrir tous les secrets de la mosaïque. Atelier adulte, sur inscription. Organisé par l’association Nid de Créateurs. Contact : niddecreateurs@yahoo.com – +33 (0)6 18 77 27 18

niddecreateurs@yahoo.com +33 6 18 77 27 18

