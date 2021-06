Enveitg Centre PEP12 La Vignole 66760 ENVEITG Enveitg, Pyrénées-Orientales Découverte de la montagne Centre PEP12 La Vignole 66760 ENVEITG Enveitg Catégories d’évènement: Enveitg

du samedi 17 juillet au lundi 26 juillet

Le séjour se déroule sur le plateau de Cerdagne à 1260 m. D’altitude. Les enfants sont héber-gés dans un centre d’hébergement agrée EN et DDCSPP. L’équipe du centre proposera des activités sportives, scientifiques et nature, de découverte de la montagne. 10 jours pour dé-couvrir, rencontrer, partager, s’enrichir et mettre en lien ses compétences scolaires avec le quotidien.

690€

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

