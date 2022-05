Découverte de la montagne Centre PEP12 La Vignole Enveitg Catégories d’évènement: Enveitg

du lundi 1 août au mercredi 10 août à Centre PEP12 La Vignole

Le séjour se déroule sur le plateau de Cerdagne à 1260 m. D’altitude. Les enfants sont hébergés dans un centre d’hébergement agrée EN et DDCSPP. L’équipe du centre proposera des activités sportives, scientifiques et nature, de découverte de la montagne. 10 jours pour découvrir, rencontrer, partager, s’enrichir et mettre en lien ses compétences scolaires avec le quotidien.

690 € au départ de RODEZ, CAHORS, MONTAUBAN, ALBI, PERPIGNAN

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre PEP12 La Vignole Lieu dit La Vignole 66 760 ENVEITG Enveitg Pyrénées-Orientales

