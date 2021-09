Mauzé-sur-le-Mignon La Minoterie Deux-Sèvres, Mauzé-sur-le-Mignon Découverte de la minoterie de Mauzé-sur-le-Mignon La Minoterie Mauzé-sur-le-Mignon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauzé-sur-le-Mignon

Découverte de la minoterie de Mauzé-sur-le-Mignon La Minoterie, 17 septembre 2021, Mauzé-sur-le-Mignon. Découverte de la minoterie de Mauzé-sur-le-Mignon

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à La Minoterie Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité.

Découvrez le patrimoine de Mauzé ! Passage sous le bief du Mignon, découverte de l’ancien moulin et de la minoterie, de la salle des machines, et d’une exposition de l’artiste Lucie de Syracuse ! La Minoterie 16 rue du moulin, 79210 Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T07:00:00 2021-09-19T07:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauzé-sur-le-Mignon Autres Lieu La Minoterie Adresse 16 rue du moulin, 79210 Mauzé-sur-le-Mignon Ville Mauzé-sur-le-Mignon lieuville La Minoterie Mauzé-sur-le-Mignon