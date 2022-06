Découverte de la mine Joseph Else Wittelsheim Wittelsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wittelsheim

Découverte de la mine Joseph Else Wittelsheim, 1 juillet 2022, Wittelsheim. Découverte de la mine Joseph Else

avenue Joseph Else Wittelsheim Haut-Rhin

2022-07-01 – 2022-08-31 Wittelsheim

Haut-Rhin Wittelsheim EUR Les mines de potasse d’Alsace, une aventure passionnante à découvrir en compagnie d’un ancien mineur. Bien qu’elles aient cessé leur exploitation, de nombreux sites subsistent. Au cour de la visite, vous découvrirez la passionnante aventure des mines en Alsace : collection minéralogique, film sur le vie des mineurs, la « salle des pendus », les méthodes de travail, la vie à l’époque… Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la grande épopée de la potasse en Alsace. +33 3 89 37 96 20 Les mines de potasse d’Alsace, une aventure passionnante à découvrir en compagnie d’un ancien mineur. Bien qu’elles aient cessé leur exploitation, de nombreux sites subsistent. Au cour de la visite, vous découvrirez la passionnante aventure des mines en Alsace : collection minéralogique, film sur le vie des mineurs, la « salle des pendus », les méthodes de travail, la vie à l’époque… Wittelsheim

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wittelsheim Autres Lieu Wittelsheim Adresse avenue Joseph Else Wittelsheim Haut-Rhin Ville Wittelsheim lieuville Wittelsheim Departement Haut-Rhin

Wittelsheim Wittelsheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wittelsheim/

Découverte de la mine Joseph Else Wittelsheim 2022-07-01 was last modified: by Découverte de la mine Joseph Else Wittelsheim Wittelsheim 1 juillet 2022 avenue Joseph Else Wittelsheim Haut-Rhin

Wittelsheim Haut-Rhin