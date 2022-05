Découverte de la Micro-Folie Flers, 10 mai 2022, Flers.

2022-05-10 – 2022-11-20

Le projet Micro-Folie s’articule autour d’un musée numérique en collaboration avec 12 établissements culturels nationaux fondateurs : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le Musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Universcience.

Le Ministère de la Culture a confié à la Villette la mission d’accompagner le déploiement des Micro-Folies sur le

territoire national en ciblant les territoires à enjeux. Le but étant d’animer le territoire en créant un nouveau lieu de vie

convivial et accessible à tous ; de réduire les inégalités géographiques, en offrant aux habitants un accès aux trésors des plus grandes institutions culturelles régionales, nationales et internationales à travers le musée numérique ; et de prendre part à un réseau permettant de mutualiser les moyens et les contacts entre les différentes Micro-Folies

du territoire.

Installée en 2020, la Micro-Folie de Flers est la première implantée dans l’Orne. Elle est soutenue par la préfecture de l’Orne dans le cadre de la Dotation de la Politique de la Ville.

Le musée numérique : le cœur de la Micro-Folie

La Micro-Folie est articulée autour du musée numérique. Réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et musées, nationaux et territoriaux, cette galerie d’art numérique est une offre culturelle inédite. Commun à toutes les Micro-Folies, le musée numérique est une porte ouverte sur la diversité des trésors de l’humanité. Beaux- arts, architecture, cultures scientifiques, spectacles vivantes…, cette galerie virtuelle incite à la curiosité, s’adresse à tous les publics et se décline en un véritable outil d’éducation artistique et culturelle. En visite libre ou en mode conférencier, le musée numérique est particulièrement adapté aux parcours d’éducation artistique et culturelle.

Des œuvres accessibles grâce au numérique

Le musée numérique permet de découvrir, à côté de chez soi, les trésors des plus grandes institutions nationales et

de toutes les institutions partenaires.

Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette galerie éclectique émerveillent, surprennent, interpellent.

Ce musée très simple d’accès peut être une première étape avant de visiter les institutions voisines. Le musée

numérique est disponible en plusieurs langues.

Des collections qui enrichissent le musée

La collection s’enrichit chaque année. Chaque collection contient en moyenne de 250 à 400 chefs-d’œuvre. Autant

d’occasions d’inviter les publics à revenir !

Deux modes de visite

– Le mode visite libre : permet de laisser le musée numérique en libre accès à tous. Chacun peut suivre sa propre navigation, entre l’écran et sa tablette, en lisant les cartels conçus par les conservateurs des musées, en découvrant les secrets des tableaux, en jouant…

– Le mode conférencier : permet d’organiser des visites thématisées et programmées pour

les groupes. Véritable outil d’éducation artistique et culturelle, le musée numérique devient un support de médiation incroyable pour les professeurs et les animateurs.

La Micro-Folie de Flers est en accès libre et gratuit :

– Public individuel : du mardi au dimanche de 14h à 18h, en visite libre

– Groupes : tous les jours, sur rendez-vous uniquement.

La réalité virtuelle

La Micro-Folie offre également un espace de réalité virtuelle qui proposera une sélection de contenus immersifs à 360° : documentaires, spectacles… Les casques de réalité virtuelle sont disponibles sur réservation. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil du musée.

L’espace atelier / Fablab

En lien avec les Bains Douches Numériques de Flers Agglo, certaines actions seront menées pour ceux qui souhaitent développer leur créativité (designers, artistes, étudiants,

bricoleurs…)

Nouveauté 2022 : La Micro-Folie mobile

La Micro-Folie de Flers se déplace pour permettre à tous d’accéder aux chefs-d’œuvre des musées de France. Renseignements auprès de la médiatrice culturelle (cguerin@flers-agglo.fr)

