2022-11-03 19:30:00 – 2022-11-03

Haute-Sane Vesoul Haute-Saône Présentation et découverte de la méthode Feldenkrais à la Cabane à Conseils – Vesoul Méthode d’éducation au mouvement, mettre de la conscience dans ses mouvements en douceur et élargir son répertoire de mouvements. Gagner en souplesse, en mobilité. Une présentation et une découverte vous seront proposées à partir de 19h30. Participation libre pour le lieu. aurelie.morel@outlook.fr La Cabane à Conseils, au fond de la cours avec les garages. 11B Rue Lafayette Vesoul

