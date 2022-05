Découverte de la méditation

20 juillet 2022

Initiation à la méditation en pleine nature et découverte des bienfaits énergétiques. Libération des tensions, calme mental, ressourcement.

Prévoir vêtements décontractés, tapis ou coussins de méditation.

Inscription obligatoire au point I de Frasne. Proposé par Fanny Girod.

