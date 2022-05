DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATION ANIMALE

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. Envie d’une bonne dose de réconfort et d’affection ? Venez rencontrer les ânes de Brin d’Amour. Martine vous guidera pour établir une vraie complicité avec ces animaux au grand cœur. Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

