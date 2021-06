Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs, Les Hôpitaux-Neufs Découverte de la médecine traditionnelle chinoise Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

Les Hôpitaux-Neufs

Découverte de la médecine traditionnelle chinoise Les Hôpitaux-Neufs, 17 juin 2021-17 juin 2021, Les Hôpitaux-Neufs. Découverte de la médecine traditionnelle chinoise 2021-06-17 18:30:00 – 2021-06-17 20:00:00

Les Hôpitaux-Neufs Doubs Les Hôpitaux-Neufs EUR 7 Acupuncture, pharmacopée, diététique, massage, qi gong: Martine Temple, formée à la médecine traditionnelle chinoise, nous expliquera comment cela fonctionne et nous donnera des astuces à emporter chez soi. levertclair@sfr.fr +33 7 71 26 90 52 http://le-vert-clair.fr/ Acupuncture, pharmacopée, diététique, massage, qi gong: Martine Temple, formée à la médecine traditionnelle chinoise, nous expliquera comment cela fonctionne et nous donnera des astuces à emporter chez soi.

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Les Hôpitaux-Neufs Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Hôpitaux-Neufs Adresse Ville Les Hôpitaux-Neufs lieuville 46.77677#6.37375