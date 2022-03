Découverte de la mare Saint-Nicolas. Réservation obligatoire Le Verdon-sur-Mer Le Verdon-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Le Verdon-sur-Mer

Découverte de la mare Saint-Nicolas. Réservation obligatoire Le Verdon-sur-Mer, 2 avril 2022, Le Verdon-sur-Mer.
Cabane CPIE Médoc 15 bis Route de Soulac

2022-04-02 10:00:00

Le Verdon-sur-Mer Gironde Le Verdon-sur-Mer Entre le phare Saint-Nicolas et la plage océane se trouvent des zones humides surprenantes qui naissent au milieu de la dune. À la saison humide, elles se mettent en eau pour accueillir des amphibiens qui y trouvent le milieu idéal pour leur reproduction. Une autre façon de découvrir le milieu dunaire ! Informations pratiques :

Apporter chaussure fermée, eau, vêtements adaptés aux conditions climatiques

Accessible à tout âge

Durée : 2h

Gratuit

Réservation obligatoire au 05 56 09 65 57 ou dans les Offices de Tourisme Médoc Atlantique.

Cabane CPIE Médoc 15 bis Route de Soulac Le Verdon-sur-Mer

