25200 Premier Rendez-vous pour la section Marche Nordique. Invitation à venir découvrir cette activité avec le Club Alpin du pays de Montbéliard.

1 temps d’échauffement / 1 temps de marche et de technique / 1 temps d’étirements.

Ouvert à tous

Quelques bâtons de marche seront prêtés par le Club. Baskets et vêtements chauds. https://cafmontbeliard.ffcam.fr/ Courcelles les Montbéliard 2 Rue Étienne Oehmichen Montbéliard

