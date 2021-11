Orléans L'Argonaute Loiret, Orléans Découverte de la MAO / MPC L’Argonaute Orléans Catégories d’évènement: Loiret

L'Argonaute, le samedi 4 décembre à 14:00

Grâce à notre intervenant, [Thomas Duval](http://musique-equilibre.com/me/index.php/2019/09/10/thomas-duval-coursmusiqueorleans/), découvrez les ficelles de la MAO ou du « BeatMaking ». Au programme de ce stage : vous faire découvrir les différents logiciels et savoir les utiliser pour créer de la musique. Thomas Duval abordera des notions de mixage et de composition…et de matériel propice à rendre la vie des musiciens plus facile et démystifier le monde obscur de la musique assisté par ordinateur. /!\ Pensez à venir avec votre instrument De 14h à 18h à l’Argonaute, le samedi 4 décembre 15€ 10€ pour les adhérents à Musique et Équilibre Nombre de places limité Inscription obligatoire : [[https://cutt.ly/2R8xBCt](https://cutt.ly/2R8xBCt)](https://cutt.ly/2R8xBCt)

avec Thomas Duval L'Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T18:00:00

