Champagne Henriot – Les Aulnois, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit. Groupes de 10 personnes maximum. Départ des groupes toutes les 30 minutes, pour une visite d’une durée de 30 minutes. Pass sanitaire obligatoire.

Découvrez la maison Les Aulnois et de son jardin à la française, classés au titre des Monuments historiques. La famille est ravie de faire découvrir cette demeure aux passionnés d’histoire. Champagne Henriot – Les Aulnois 61 rue du Général de Gaulle, 51530 Pierry Pierry Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00

