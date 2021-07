Soleymieu Maison forte de Montagnieu Isère, Soleymieu Découverte de la maison forte de Montagnieu Maison forte de Montagnieu Soleymieu Catégories d’évènement: Isère

Soleymieu

Découverte de la maison forte de Montagnieu Maison forte de Montagnieu, 19 septembre 2021, Soleymieu. Découverte de la maison forte de Montagnieu

le dimanche 19 septembre à Maison forte de Montagnieu

### Programme : * Visite de la façade où l’on peut observer les différentes époques et transformations * Observations d’éléments d’époque : ancien mur d’enceinte, crénelage du château, consoles à ressauts et un appareil à bossage du XIVe * Cadran solaire à œilleton de type Liobard * Visite de l’intérieur de la maison-forte, avec la salle d’apparat, la tour intérieure, la tour en échauguette et l’oratoire privé au sommet de la tour * Visite du four à pain et de l’ancienne grange à grain rénovée en chapelle Visite guidée de la Maison-Forte de Montagnieu (Soleymieu) – Le dimanche uniquement. Maison forte de Montagnieu 2, chemin de la maison forte Montagnieu, 38460 Soleymieu, Isere, Auvergne-Rhône-Alpes Soleymieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Soleymieu Autres Lieu Maison forte de Montagnieu Adresse 2, chemin de la maison forte Montagnieu, 38460 Soleymieu, Isere, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Soleymieu lieuville Maison forte de Montagnieu Soleymieu