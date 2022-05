Découverte de la lune au télescope Genillé Genillé Catégories d’évènement: Genillé

Indre-et-Loire

2022-07-08 21:00:00 – 2022-07-09 23:30:00

Genillé Indre-et-Loire Genillé Cette manifestation a été créée en 2019 à l’occasion du 50ème anniversaire du 1er pas de l’homme sur la lune, elle est renouvelée cette année.

eric.jeanneau37@gmail.com +33 6 62 75 81 26

