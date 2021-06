Hoste Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas Hoste, Moselle Découverte de la Ligne Maginot Aquatique Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas Hoste Catégories d’évènement: Hoste

Moselle

Découverte de la Ligne Maginot Aquatique Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Hoste. Découverte de la Ligne Maginot Aquatique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas

### Découvrez le système d’inondations défensives mis en oeuvre sur la ligne Maginot entre Hoste et Wittring en 1939 et les combats qui s’y déroulèrent en juin 1940. Au programme : * Visite libre du local des siphons sur la digue de l’étang de Hoste-Bas. Découvrez le seul système de régulation automatique par siphons existant encore aujourd’hui. * Explications techniques du système d’inondations défensives appelé aujourd’hui la «Ligne Maginot Aquatique». * Évocation des combats de mai-juin 1940. * Visite libre du blockhaus de défense de la digue. * Possibilité de randonnée pédestre (3 kilomètres) autour de l’étang de Hoste-Bas.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez le système d’inondations défensives mis en oeuvre sur la ligne Maginot entre Hoste et Wittring en 1939 et les combats qui s’y déroulèrent en juin 1940. Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas Digue de l’étang de Hoste-Bas, 57510 Hoste Hoste Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hoste, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas Adresse Digue de l’étang de Hoste-Bas, 57510 Hoste Ville Hoste lieuville Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas Hoste