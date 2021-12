Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Découverte de la langue russe Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Découverte de la langue russe Cosmopolis, 23 décembre 2021, Nantes. 2021-12-23 Pass sanitaire à présenter à l’accueil.

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : oui Pass sanitaire à présenter à l’accueil. Atelier de découverte de la langue russe pour toute la familleDurée : 1h30 Initiation pour toute la famille et surtout pour les enfants ! Venez découvrir la langue russe en famille d’une façon ludique : à travers des jeux, musique et chansons, mise en scène d’un conte russe. Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 Rue Scribe Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes