Découverte de la laisse de mer La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant

Découverte de la laisse de mer La Forêt-Fouesnant, 27 avril 2022, La Forêt-Fouesnant.

2022-04-27 – 2022-04-27

La Forêt-Fouesnant Finistère Animation découverte de la laisse de mer.

Présentation des sciences participatives et du programme “ALAMER” (programme national de science participative sur la biodiversité littorale).

Focus sur les déchets et le temps de dégradation. Public : famille.

Réservation obligatoire à l'office de tourisme de La Forêt-Fouesnant (places limitées) accueil@foret-fouesnant-tourisme.com +33 2 98 51 42 07

Présentation des sciences participatives et du programme “ALAMER” (programme national de science participative sur la biodiversité littorale).

Focus sur les déchets et le temps de dégradation. Public : famille.

Réservation obligatoire à l'office de tourisme de La Forêt-Fouesnant (places limitées)

