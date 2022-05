Découverte de la laine de mouton Saint-Pierre-Roche Saint-Pierre-Roche Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Pierre-Roche

Découverte de la laine de mouton Saint-Pierre-Roche, 12 juillet 2022, Saint-Pierre-Roche. le long de la RD 2089 entre Massages et Massagettes RD 2089 Piquat , Massagettes

2022-07-12 11:00:00 – 2022-07-12 12:00:00

Sur inscription uniquement. Découverte des différentes laines de mouton et de leurs différentes utilisations. Positionnement de la laine française sur le marché mondial. Une gestion d'entreprise différente avec le statut SCOP. contact@terredelaine.fr +33 9 72 57 08 06 https://www.terredelaine.fr/

