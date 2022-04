Découverte de la kinésiologie

2022-04-27 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-27 16:30:00 16:30:00 De 14h30 à 16h30 au Tiers Lieu – 9, place de la République. Tarif : 10€/famille. Tiers Lieu : 05 55 76 43 93 / tierslieumagnac87@gmail.com Découverte d’une technique psycho-corporelle qui s’appuie sur la tonicité des muscles pour identifier stress, blocages et charges émotionnelles non évacuées.

Animé par Patricia Versavaud, Les Mains Tendues, praticienne énergéticienne.

