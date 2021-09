Saint-Aupre Saint aupre Isère, Saint-Aupre découverte de la grotte de Saint Aupre Saint aupre Saint-Aupre Catégories d’évènement: Isère

Saint-Aupre

découverte de la grotte de Saint Aupre Saint aupre, 2 octobre 2021, Saint-Aupre. découverte de la grotte de Saint Aupre

le samedi 2 octobre à Saint aupre

initiation par des ateliers sur corde, ludique dans une cavité étonnante et jolie avec les membres du club spéléo canyon de Tullins

entrée libre/ complet

une traversée ludique Saint aupre Route de champtoraz Saint-Aupre Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T11:00:00 2021-10-02T13:00:00;2021-10-02T13:00:00 2021-10-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Aupre Autres Lieu Saint aupre Adresse Route de champtoraz Ville Saint-Aupre lieuville Saint aupre Saint-Aupre