Yonne

Fondée en 1237 sur le finage de Venouse, la grange, qui dépendait de l’abbaye cistercienne de Pontigny, se niche dans un site encore intact dominant la vallée du Serein et l’abbaye. Cette grange fut directement exploitée jusqu’au XIVe s. par des frères convers, puis par des fermiers jusqu’à la Révolution. Vendu en avril 1791 comme bien national, le domaine a conservé sa vocation agricole et pastorale jusqu’en 1995. Créée en 1996, l’Association Grange de Beauvais se mobilise pour sauvegarder et faire revivre le site. Elle a entrepris sa restauration dans le cadre de chantiers de jeunes et de bénévoles et propose quelques animations ponctuelles. Balades Sensorielles au milieu des cépages et des plantes médicinales… Potins du jardin… Grange de Beauvais Chemin de la ferme de Beauvais 89230 Venouse Venouse Yonne

