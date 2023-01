DÉCOUVERTE DE LA GRANDE MAÏRE, SITE NATUREL PROTÉGÉ Portiragnes Portiragnes Catégories d’Évènement: Hérault

Portiragnes

DÉCOUVERTE DE LA GRANDE MAÏRE, SITE NATUREL PROTÉGÉ Portiragnes, 13 juillet 2022, Portiragnes . DÉCOUVERTE DE LA GRANDE MAÏRE, SITE NATUREL PROTÉGÉ Observatoire plage ouest de Portiragnes

avenue de la grande maïre Portiragnes Hérault

2022-07-13 18:00:00 – 2022-07-13 21:00:00 Portiragnes

Hérault DECOUVERTE D’UN SITE EXTRAORDINAIRE SITUE ENTRE MER ET CANAL DU MIDI !

LA GRANDE MAÏRE : SITE NATUREL PROTÉGÉ Partez à la découverte de la Grande Maïre, ce site Natura 2000 d’une extraordinaire beauté offre une grande diversité de paysages : sansouïre, roselières, prés salés et abrite une richesse faunistique et floristique rare. Refuge pour de nombreux oiseaux migrateurs, vous pourrez y observer flamants, hérons cendrés, gravelots, sternes, aigrettes et bien d’autres espèces…

Au cœur de cette vaste zone humide de 400 hectares, très belle mosaïque de milieux naturels, s’épanouissent de nombreuses espèces végétales comme l’Iris d’Espagne et autres fleurs du bord de mer… Un trésor naturel à découvrir et à partager en famille ou entre amis ! Tous les mercredis de juillet et août à 18h RDV à l’observatoire de la rivierette (juste avant le rond-point de la plage ouest de Portiragnes), durée de la sortie 3h.

Visite animée par un professionnel du littoral de notre destination. https://reservation.capdagde.com/decouverte-de-la-grande-maire-site-naturel-protege.html Réservation obligatoire en ligne ou dans nos points d’accueil #ESCAPADENATURE

#ESCAPADEALINFINI Partez à la découverte de la Grande Maïre, ce site Natura 2000 d’une extraordinaire beauté offre une grande diversité de paysages ! Au cœur de cette vaste zone humide de 400 hectares s’épanouissent de nombreuses espèces végétales et animales : un trésor naturel à découvrir et à partager en famille ou entre amis ! +33 4 67 21 76 25 ville de portiragnes

Portiragnes

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Portiragnes Autres Lieu Portiragnes Adresse Observatoire plage ouest de Portiragnes avenue de la grande maïre Portiragnes Hérault Ville Portiragnes lieuville Portiragnes Departement Hérault

Portiragnes Portiragnes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portiragnes/

DÉCOUVERTE DE LA GRANDE MAÏRE, SITE NATUREL PROTÉGÉ Portiragnes 2022-07-13 was last modified: by DÉCOUVERTE DE LA GRANDE MAÏRE, SITE NATUREL PROTÉGÉ Portiragnes Portiragnes 13 juillet 2022 Hérault Observatoire plage ouest de Portiragnes avenue de la grande maïre Portiragnes Hérault Portiragnes

Portiragnes Hérault