La turballe Plage 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Découverte de la Grande Falaise Plage 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Découverte de la Grande Falaise Plage 44420 La turballe, 10 août 2021-10 août 2021, La turballe. Découverte de la Grande Falaise

Plage 44420 La turballe, le mardi 10 août à 10:00

Encadré par CPIE Loire Océane. Un milieu dunaire d’une richesse exceptionnelle. Une sortie pour comprendre les enjeux sur la biodiversité. Inscription obligatoire : 02 40 45 35 96 Encadré par CPIE Loire Océane. Un milieu dunaire d’une richesse exceptionnelle. Une sortie pour comprendre les enjeux sur la biodiversité. Inscription obligatoire : 02 40 45 35 96 Plage 44420 La turballe Plage 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Plage 44420 La turballe Adresse Plage 44420 La turballe Ville La turballe lieuville Plage 44420 La turballe La turballe