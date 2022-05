Découverte de la grainothèque Jardins du carmel Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Découverte de la grainothèque par le service des bibliothèques. La graino quoi ?! Pas de panique, Nathalie vous attend dans les jardins pour vous présenter cette collection un peu particulière que vous pourrez retrouver ensuite à la médiathèque Robert Mallet. Avis aux jardiniers en herbe !

Renseignement : 03 22 20 29 69

