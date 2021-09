Argent-sur-Sauldre Parc du château de Saint-Maur Argent-sur-Sauldre, Cher Découverte de la glacière Parc du château de Saint-Maur Argent-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du château de Saint-Maur Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de rentrer dans la glacière. Cependant les explications vous permettront de connaître son histoire. Parc du château de Saint-Maur 18410 Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Cher

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre, Cher Autres Lieu Parc du château de Saint-Maur Adresse 18410 Argent-sur-Sauldre Ville Argent-sur-Sauldre lieuville Parc du château de Saint-Maur Argent-sur-Sauldre